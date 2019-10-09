Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМиллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Соответствующую информацию опубликовали на сайте «Газпрома».
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 на сайте «Газпрома», в ходе переговоров стороны обсудили организацию поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года.
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