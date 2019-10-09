с чего всё началось

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Соответствующую информацию опубликовали на сайте «Газпрома».

Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ

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Экономика Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».

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Происшествия СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.

Футбол Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод.

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Политика В Белом доме назвали разговор Трампа с Зеленским безумием Стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.

Происшествия В Германии разбился истребитель F-16 ВВС США В Германии потерпел аварию истребитель F-16. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.