Политика
Экономика сегодняМиллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Соответствующую информацию опубликовали на сайте «Газпрома».
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте «Газпрома», в ходе переговоров стороны обсудили организацию поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года.RT на русском06:50
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Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Общество
Гусмана удивили слова комика о взносах в КВН
Член жюри КВН Юлий Гусман заявил телеканалу "360", что ему ничего не известно о взносах, которые, по словам комика Нурлана Сабурова, должны платить команды за свои выступления.
Московский Комсомолец 06:36
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала состояние Заворотнюк
Восстановление мышечной активности после выявленного паралича возможно только в первые 48 часов, в дальнейшем пациент, скорее всего, останется лежачим, заявила порталу Teleprogramma.pro специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова, комментируя новости о предполагаемом ухудшении состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.
Rambler News Service 09:08
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Экономика
Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 07:15
Общество
В РПЦ эпидемию рака назвали карой за аборты
6 октября Смирнов назвал русский народ убийцей и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям.
Lenta.ru 08:56
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Здоровье
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
РИА Новости 07 октября в 02:24
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Парламентская газета 07 октября в 07:47
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Футбол
Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон
Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод.
Российская газета 02:30
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru вчера в 15:36
Общество
Россиянам рассказали о плюсах глобального потепления
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России.
Газета.Ru 09:13
Киберспорт
В октябре пройдут три бесплатных уикенда Battlefield V на РС
С 10 октября игроки на РС смогут принять участие в трёх бесплатных уикендах Battlefield V: акция приурочена к скорому старту пятой главы шутера, с которой появятся американские и японские стороны конфликта.
Игромания.ру 08:54
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 00:10
Экономика
Alibaba и Mail.Ru Group закрыли сделку по AliExpress Russia
Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, сообщает РБК.
Computerworld Россия 04:55
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Наука
В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию
ТАСС Наука вчера в 11:28
Политика
В Белом доме назвали разговор Трампа с Зеленским безумием
Стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.
REGNUM 04:45
Происшествия
В Германии разбился истребитель F-16 ВВС США
В Германии потерпел аварию истребитель F-16. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.
Труд вчера в 11:23
Армия и оружие
Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море
Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Общество
Фундамент церкви XV века нашли на дне Чудского озера
Интерфакс - Россия 07:38