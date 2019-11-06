Политика

Газета.RuГазета.RuМиллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".
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с чего всё началось
До заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить «комплекс принципиально важных вопросов», заявил
 глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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