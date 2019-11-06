с чего всё началось

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и уполномоченный правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Геoрг Граф Вальдерзее обговорили взаимодействие российской компании и Киева с 2020 года в данной сфере. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

Миллер объявил условия нового контракта по транзиту газа с Киевом

Армия и оружие Посадку Су-33 на «Адмирала Кузнецова» показали на видео «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) представила видео первой в истории посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К (Су-33) на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», состоявшейся в ноябре 1989 года.

Происшествия Бывшая жена Цеповяза впала в кому Бывшая жена осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, которую судят за вымогательство, впала в кому.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.

Общество Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла на ПК Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.

Политика В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.

Происшествия В Кемерове совершено покушение на известного адвоката В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.

Политика Глава «Нафтогаза» оценил выгоду от реверса газа из ЕС Украина заработала в 2018 году $600 млн на разнице между стоимостью транзита российского газа и стоимостью его импорта благодаря отказу от поставок российского газа, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Гаджеты AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.

Политика Медведев уволил замглавы Минприроды Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.

Происшествия Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.

Происшествия Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.

Футбол Подозреваемые в нападении на Езила и Колашинаца признали свою вину Сообщается, что свою вину в вооруженном нападении на футболистов с целью ограбления признали 26-летний Джордан Нортовер и 30-летний Эшли Смит.

Происшествия В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.

Футбол «Зенит» вновь проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов Петербургский ФК "Зенит" потерпел поражение от немецкого "Лейпцига" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Политика В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.

Общество Госдума запретила продажу смартфонов без российского ПО Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому запрещается продажа смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).

Политика В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов» Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Экономика Региональные программы капремонта не справляются Региональные программы капремонта не справляются, заявили федеральные аудиторы Счётной палаты России.