с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте российской газовой компании.

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Шоу-бизнес Катрин Денев госпитализирована в парижскую больницу Французская актриса Катрин Денев госпитализирована накануне ночью в парижскую больницу. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Авто Infiniti показала снимки нового кроссовера QX55 Японская компания Infiniti поделилась снимками новинки – купеобразного кроссовера Infiniti QX55.

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов» Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Гаджеты В России теперь можно взять iPhone в аренду В аренду можно взять пять моделей iPhone — от iPhone XS до iPhone 11 Pro.

Происшествия В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.

Политика WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.

Происшествия В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации «Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — заявила Матюшина.

Общество Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Политика В США призывают признать Крым российским Бывший сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад призвал признать Крым частью Российской Федерации.

Авто Электрический Ford Mustang Lithium удивил «механикой» Интересно, что роль трансмиссии играет не одно - или двухступенчатый редуктор, а шестискоростная "механика" Getrag MT 82, модифицированная тюнинг-фирмой Calimer Transmissions.

Политика В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми» Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.

Политика Иран подал газ на центрифуги по обогащению урана В присутствии представителей МАГАТЭ в центрифуги на атомном объекте в Фордо подали газ, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Политика Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Общество Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.

Экономика В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3% В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Общество Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.

Политика В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.

Политика Медведев уволил замглавы Минприроды Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.

Политика В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Экономика Песков: новое повышение ставки НДС не планируется и не обсуждается Кремль не обсуждает и не планирует новое повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС).