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Ведомости

Миллер оценил переход «Газпрома» на российское ПО в 180 млрд рублей

Подлинность документа подтвердил источник издания в «Газпроме». В письме Миллер попросил Мишустина исключить из проекта указа президента о переходе на российское ПО конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование.В источнике
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С чего всё началось

Глава «Газпрома» оценил в ₽180 млрд переход компании на российское ПО

Глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил суммарный объем затрат компании на мероприятия, предусмотренные проектом президентского указа о переходе на «преимущественное использование» российского программного обеспечения (ПО) и радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование, в сумму «от 180 млрд руб.».
РБК01:00

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Миллер оценил переход «Газпрома» на российское ПО в 180 млрд рублей

Коммерсантъ01:59

«Газпром» предупредил о проблемах из-за российского софта

Lenta.ru03:30

Переход «Газпрома» на российское ПО обойдется в 180 млрд рублей

ФАН02:48

«Газпром» оценил переход компаний на российское программное обеспечение и оборудование в 180 миллиардов рублей

Эхо Москвы02:31

Миллер оценил в 180 млрд рублей переход «Газпрома» на российское ПО

Московский Комсомолец03:38

Миллер оценил переход «Газпрома» на российское ПО в 180 млрд рублей

Ведомости01:52

Глава «Газпрома» оценил в ₽180 млрд переход компании на российское ПО

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