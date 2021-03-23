Миллер оценил переход «Газпрома» на российское ПО в 180 млрд рублей
Подлинность документа подтвердил источник издания в «Газпроме». В письме Миллер попросил Мишустина исключить из проекта указа президента о переходе на российское ПО конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование.В источнике
С чего всё началось
Глава «Газпрома» оценил в ₽180 млрд переход компании на российское ПО
Глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил суммарный объем затрат компании на мероприятия, предусмотренные проектом президентского указа о переходе на «преимущественное использование» российского программного обеспечения (ПО) и радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование, в сумму «от 180 млрд руб.».
РБК01:00