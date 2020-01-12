Политика
РБКМиллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2» своими силами.
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Киберспорт
Зритель майнора в Буковеле сделал девушке предложение
Политика
Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса
Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Происшествия
Суд арестовал участника потасовки с сыном Жванецкого
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Еще одной ошибкой называют заправку при работающем двигателе, что может грозить пожаром по причине неисправной системы выпуска или обычного статического разряда электричества.
Автоспорт
Команда «Камаз-мастер» заняла весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»
Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" завершился триумфом для российской команды "Камаз-мастер": три экипажа команды заняли первые три места по итогам этапа, сообщает ТАСС.
Авто
Новый Volkswagen Polo сфотографировали в Москве
Volkswagen приступил к дорожным испытаниям нового Polo России. Модель в виде тестового мула была сфотографирована на улицах Москвы.
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Футбол
Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
Шоу-бизнес
Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом
В СМИ просочилась информация, что артистка стала встречаться с саунд-продюсером лейбла «Black Star» – Егором Глебом.
Шоу-бизнес
Алена Винницкая попала в психбольницу после ухода из «ВИА Гры»
После ухода из коллектива артистка боролась с депрессией. 45-летняя Алена Винницкая была солисткой первого состава группы «ВИА Гра».
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Экономика
План «Б» для лучшей жизни
Новая схема накоплений станет массовой, если пенсионные фонды покажут хорошую доходность.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Хоккей
«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер
«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не получить болезнь Альцгеймера.
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Игры
Grand Theft Auto IV нельзя купить в Steam
Grand Theft Auto IV сняли с продажи в Steam. Страница с игрой по-прежнему существует, однако с нее исчезла кнопка покупки.