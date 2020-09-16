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Евразия Daily
Евразия Daily

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором газификации

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер предложил сегодня, 16 сентября, президенту РФ Владимиру Путину назначить возглавляемую им компанию единым оператором программ газоснабжения и газификации во всех регионах страны.В источнике
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Российская газета

К сезону готовы

Российская газетавчера в 13:02
Коммерсантъ

Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором

Коммерсантъвчера в 11:16
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

ТАССвчера в 07:04
РИА Новости

Миллер пообещал Путину пятилетку «Газпрома» с социальным характером

РИА Новостивчера в 07:31
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Вести.Ruвчера в 07:28
Фонтанка.Ру

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране

Фонтанка.Рувчера в 07:25
РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

РБКвчера в 07:56

Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей

В заявлении о значимости исследования упоминается: «Чтобы изучить нейронную основу субъективного времени, мы провели исследование фМРТ, используя процедуру адаптации, которая позволила нам управлять воспринимаемой продолжительностью, сохраняя при этом постоянную физическую продолжительность».
Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей
РИА ОмскПрессвчера в 08:19
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Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Евродепутаты хотят внести граждан РФ в список санкций по Белоруссии

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены предложить верховному представителю Европейского совета по внешней политике и Евросовету внести в санкционный список по Белоруссии граждан России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект резолюции, опубликованный на сайте ЕП.
Ведомостивчера в 09:41
30

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Интерфаксвчера в 14:35
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Парижский суд приговорил к 3 годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева в Париже признали виновным по делу об утаивании положительных результатов тестов на допинг российских спортсменов.
Телеканал 360°вчера в 11:47

Принц Уильям и Кейт Миддлтон испекли булочки для жителей Лондона

Принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон посетили одну из самых знаменитых лондонских булочных под названием Brick Lane, которая обеспечивает местных жителей бесплатной едой — бубликами.
Pravda.Ruвчера в 14:12