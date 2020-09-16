Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором газификации
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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер предложил сегодня, 16 сентября, президенту РФ Владимиру Путину назначить возглавляемую им компанию единым оператором программ газоснабжения и газификации во всех регионах страны.В источнике
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