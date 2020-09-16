Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Евразия Daily
Евразия Daily

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором газификации

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер предложил сегодня, 16 сентября, президенту РФ Владимиру Путину назначить возглавляемую им компанию единым оператором программ газоснабжения и газификации во всех регионах страны.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором

Коммерсантъвчера в 11:16
РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

РБКвчера в 07:56
Российская газета

Путин поручил проработать назначение «Газпрома» единым оператором газификации

Российская газетавчера в 07:28
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Вести.Ruвчера в 07:28
Фонтанка.Ру

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране

Фонтанка.Рувчера в 07:25
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

ТАССвчера в 07:04
РИА Новости

Миллер пообещал Путину пятилетку «Газпрома» с социальным характером

РИА Новостивчера в 07:31

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
292

Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфаксвчера в 12:45
14

Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом

Бывший вратарь футбольных клубов "Спартак" (Москва) и "Краснодар" Андрей Дикань сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба харьковского "Металла", в котором Дикань работает тренером вратарей.
РИА Новости18:59

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
446

Суд оставил в силе приговор экс-главе столичного ГСУ СК Дрыманову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, осужденному на 12 лет колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАССвчера в 13:53
8

В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газетавчера в 02:30
52

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
108

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
24