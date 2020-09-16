Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором газификации
Смотрите также
Женская месть: любовница Тарзана обнародовала видео их любовных утех
При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района
Sony назвала цены на новую PlayStation
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения
GMC официально представит электрический Hummer 20 октября
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Sony назвала цены на новую PlayStation
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер предложил сегодня, 16 сентября, президенту РФ Владимиру Путину назначить возглавляемую им компанию единым оператором программ газоснабжения и газификации во всех регионах страны.В источнике
Подробнее о событии
Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором
Коммерсантъвчера в 11:16
Путин поручил проработать назначение «Газпрома» единым оператором газификации
Российская газетавчера в 07:28
Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране
Фонтанка.Рувчера в 07:25