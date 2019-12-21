Энергетика
МонаВистаМиллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа
В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.
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«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной
Rambler News Serviceвчера в 06:27
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В приложении YouTube для Android появились новые функции управления контентом на телевизоре
На этой неделе мобильное приложение YouTube получило несколько новых функций, которые сделают его более доступным и простым в использовании.
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Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
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Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления
Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
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Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.
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