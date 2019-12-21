Энергетика

МонаВистаМонаВистаМиллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа

В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.
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