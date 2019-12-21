Энергетика

ВедомостиВедомостиМиллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
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Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфакс12:45

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК10:27

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24

Эксперт оценил условия соглашений России и Украины по транзиту

RT на русском06:25

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известия05:07

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий

РИА Новости05:46

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service06:27
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Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
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В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Ведомости вчера в 14:22
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Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»

Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Vprognoze.ru 03:22
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Роскачество назвало лучшие игристые вина

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Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Газета.Ru 15:10
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
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Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию

«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
РБК 20:17
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В Апатитах подростки избили полицейских

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В спортклубе, который связывают с Порошенко, нашли скрытые камеры

В спортивном клубе "Пятый элемент", который СМИ связывают с бывшим украинским президентом Петром Порошенко, нашли линзы камер, вмонтированные в вентиляцию в раздевалках.
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NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru 19:22
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Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо вчера в 20:08
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия 15:22
Технологии

Rolls-Royce готовится бить рекорды скорости на электрическом самолёте

Британская инжиниринговая компания Rolls-Royce представила в четверг одномоторный электрический самолёт, который, как утверждается, станет самым быстрым в мире в этой категории летательных аппаратов, развивая скорость более 300 миль в час (483 км/ч).
3DNews вчера в 02:33
Общество

Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года

Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
Газета.Ru 06:30
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
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Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК 19:51
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе

Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
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В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда 07:15
Здоровье

Российские хирурги спасли 7-месячную девочку с опухолью сердца

Родители ребёнка искали врачей во многих российских клиниках, но везде получали отказ: то нет опыта подобных операций, то нет оборудования.
Life.ru 08:47
Происшествия

Toyota Fielder превратился в груду металла после ДТП в Поронайском районе

АСТВ 19:23
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Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС 08:36
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру 13:00
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Стало известно, сколько заработал «Зенит» в Лиге Европы

Футболисты «Зенита» заработали в прошлом сезоне 12,02 млн евро. Они стали лидером среди российских клубов.
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Британский парламент впервые одобрил законопроект о Brexit

В пятницу, 20 декабря, депутаты Палаты общин впервые одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза.
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Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском вчера в 13:41
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Политика

Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине заявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз.
МИР 24 19 декабря в 16:58
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