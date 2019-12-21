Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМиллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
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Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфакс12:45

Эксперт оценил условия соглашений России и Украины по транзиту

RT на русском06:25

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий

РИА Новости05:46

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК10:27

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известия05:07

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service06:27
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Хартли продлил контракт с «Авангардом»

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Газета.Ru 16:56
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына.
ТАСС 06:20
Энергетика

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«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби

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Toyota Fielder превратился в груду металла после ДТП в Поронайском районе

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Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд

Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
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ТАСС 19 декабря в 02:25
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