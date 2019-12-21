Энергетика

ВедомостиВедомостиМиллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
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