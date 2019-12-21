Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.

Политика МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.

Политика Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2» Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.

Хоккей Кучеров забросил 200-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ Кучеров в субботу отличился в матче с "Вашингтон Кэпиталз" (1:3). На счету российского форварда стало 200 шайб и 299 передач в регулярных чемпионатах НХЛ.

Энергетика СМИ: Украинские компании подписали контракт с «Газпромом» Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года, сообщает Liga.net со ссылкой на информированные источники на нефтегазовом рынке.

Кино Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми Новый сериал «Ведьмак» Netflix основан на книжном цикле Анджея Сапковского, а не серии игр от CD Projekt RED – но все равно их хочется сравнивать.

Политика S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

Происшествия СПЧ запросил проверку задержания журналистов после стрельбы на Лубянке Комиссия Совета по правам человека по свободе информации и правам журналистов попросила Генеральную прокуратуру и Следственный комитет расследовать обстоятельства задержаний журналистов, работавших над материалами о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке в Москве, которая произошла 19 декабря.

Происшествия В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода «При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Армия и оружие Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.

Экономика ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Политика Макрон отказался от президентской пенсии Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.