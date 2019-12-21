Энергетика

ВедомостиВедомостиМиллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
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Кучеров в субботу отличился в матче с "Вашингтон Кэпиталз" (1:3). На счету российского форварда стало 200 шайб и 299 передач в регулярных чемпионатах НХЛ.
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СМИ: Украинские компании подписали контракт с «Газпромом»

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Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
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Новый сериал «Ведьмак» Netflix основан на книжном цикле Анджея Сапковского, а не серии игр от CD Projekt RED – но все равно их хочется сравнивать.
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Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

По итогам десятилетия самым популярным приложением стал Facebook. Второе место занял мессенджер WhatsApp.
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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
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СПЧ запросил проверку задержания журналистов после стрельбы на Лубянке

Комиссия Совета по правам человека по свободе информации и правам журналистов попросила Генеральную прокуратуру и Следственный комитет расследовать обстоятельства задержаний журналистов, работавших над материалами о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке в Москве, которая произошла 19 декабря.
РБК вчера в 16:00
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В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
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Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию

Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.
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ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
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В день зимнего солнцестояния, 22 декабря, температура воздуха практически во всех регионах России превышает климатическую норму.
РБК 03:29
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