Энергетика
ВедомостиМиллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину
Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
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«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной
Rambler News Serviceвчера в 06:27
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Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Политика
Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Кино
Джеймс Кэмерон хочет еще раз показать «Аватар» в кино
Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм "Аватар" перед сиквелами, сообщает USA Today.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Хоккей
Кучеров забросил 200-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Кучеров в субботу отличился в матче с "Вашингтон Кэпиталз" (1:3). На счету российского форварда стало 200 шайб и 299 передач в регулярных чемпионатах НХЛ.
Общество
Роскачество назвало лучшее российское шампанское
Энергетика
СМИ: Украинские компании подписали контракт с «Газпромом»
Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года, сообщает Liga.net со ссылкой на информированные источники на нефтегазовом рынке.
Политика
Лавров заявил об отказе ухудшать отношения с Китаем в угоду США
Россия не собирается ухудшать отношения с КНР в угоду США.
Футбол
Игонин: судьи провалились в первой части чемпионата России
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Игонин высказался о судействе в первой части сезона чемпионата России.
Кино
Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми
Новый сериал «Ведьмак» Netflix основан на книжном цикле Анджея Сапковского, а не серии игр от CD Projekt RED – но все равно их хочется сравнивать.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
По итогам десятилетия самым популярным приложением стал Facebook. Второе место занял мессенджер WhatsApp.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Происшествия
СПЧ запросил проверку задержания журналистов после стрельбы на Лубянке
Комиссия Совета по правам человека по свободе информации и правам журналистов попросила Генеральную прокуратуру и Следственный комитет расследовать обстоятельства задержаний журналистов, работавших над материалами о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке в Москве, которая произошла 19 декабря.
Происшествия
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Армия и оружие
Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию
Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.
Экономика
ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Футбол
«Рубин» готовит трансфер лидера «Нефтехимика»
Экономика
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Футбол
«Ливерпуль» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира
Матч прошел на стадионе «Халифа» в Катаре. «Ливерпуль» выиграл трофей впервые в клубной истории.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по потреблению алкоголя в Новый год
Роспотребнадзор поделился советами, как правильно употреблять алкоголь за новогодним столом, чтобы после не испытывать тяжких последствий.
Политика
Spiegel: ФСБ России передавала Германии данные по Хангошвили
Представитель ФСБ передал в 2012 году Федеральному ведомству по уголовным делам (БКА) список с именами 19 террористов, среди которых был Зелимхан Хангошвили, убитый в Германии в августе, сообщает в субботу журнал Spiegel.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния
В день зимнего солнцестояния, 22 декабря, температура воздуха практически во всех регионах России превышает климатическую норму.