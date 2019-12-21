Энергетика

ВедомостиВедомостиМиллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
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с чего всё началось
В субботу, 21 декабря, на сайте правительства Украины был опубликован
 протокол по итогам двух многочасовых встреч российской и украинской делегаций при участии Еврокомиссии, которые прошли в Берлине и Минске 19 и 20 декабря соответственно.
РБКвчера в 10:27

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«Газпром» выплатит «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

Эхо Москвывчера в 22:00

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ТАССвчера в 06:24

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«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий

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Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известиявчера в 05:07

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфаксвчера в 12:45

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Serviceвчера в 06:27
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В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Дубовицкая отреагировала на сообщение о свадьбе Петросяна

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Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
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Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
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WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

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В Омске обрушилось четырехэтажное здание завода

В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу.
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Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

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Главный каток Новосибирска снял с высоты фотограф Слава Степанов. Оказалось, что каток имеет весьма необычную форму.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог для решения проблем в отношениях России и США.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
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Губерниев записал видеообращение к Сёмину

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Задержан виновник массового ДТП на трассе «Скандинавия»

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