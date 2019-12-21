Энергетика
РИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной
Rambler News Serviceвчера в 06:27
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Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Экономика
ПФР объявил сроки выплат январских пенсий
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Хоккей
Овечкин не уверен, что примет участие в Матче звёзд НХЛ—2020
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1) заявил, что его радует возможность стать капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звёзд, однако на данный момент он не уверен, что примет участие в Звёздном уик-энде.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Происшествия
В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры
В Москве было совершено нападение на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшего советника юстиции Алексея Зарецкого.
Общество
Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии
Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.
Футбол
«Монако» вместе с Головиным разгромили «Лилль» в чемпионате Франции
«Монако» разгромил на своем поле «Лилль» 21 декабря в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.
Общество
В «лубянском стрелке» усмотрели националиста
Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Общество
Росгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь в столице
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве в последнюю неделю 2019 года.
Энергетика
Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите
Сошлись посередине Транзит газа через территорию Украины с 1 января 2010 года будет продолжен –– Россия, Украина и ЕС на переговорах 19–20 декабря в Берлине и Минске достигли принципиальных договоренностей.
Футбол
«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии
В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
Армия и оружие
В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения группы подростков на двух полицейских в Апатитах.
Здоровье
Названы 6 сигналов организма, предупреждающих об опасных нарушениях
Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка к российскому певцу Филиппу Киркорову, постановив выставить на торги принадлежащую артисту квартиру.
Происшествия
Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь
По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Футбол
ЦСКА намерен арендовать нападающего «Фиорентины»
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Космос
Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку
21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Импичмент Трампу: результат предрешен
По опросам видно, как увеличивается число тех, кто против импичмента и одобряет работу Трампа.
Политика
Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Общество
Большинство жителей Новороссийска остались без воды
Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.
Кино
Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий
Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Здоровье
К чему может привести употребление граната, узнали медики
Медики рассказали, к чему может привести употребление полезного фрукта - гранат.