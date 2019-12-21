Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

РИА Новостивчера в 12:35

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

Эхо Москвывчера в 22:00

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфаксвчера в 12:45

Энергетика без политики

Ведомости16:06

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБКвчера в 10:27

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Serviceвчера в 06:27

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАССвчера в 06:24
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Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
Известия 14:30
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 20 декабря в 04:58
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Хоккей

Овечкин не уверен, что примет участие в Матче звёзд НХЛ—2020

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1) заявил, что его радует возможность стать капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звёзд, однако на данный момент он не уверен, что примет участие в Звёздном уик-энде.
Чемпионат вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru 04:48
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 11:20
Происшествия

В Москве напали на высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры

В Москве было совершено нападение на начальника отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшего советника юстиции Алексея Зарецкого.
Коммерсантъ 14:08
Общество

Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии

Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.
ТАСС 14:58
Футбол

«Монако» вместе с Головиным разгромили «Лилль» в чемпионате Франции

«Монако» разгромил на своем поле «Лилль» 21 декабря в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.
Красная весна вчера в 17:36
Общество

В «лубянском стрелке» усмотрели националиста

Якобы «лубянский стрелок» мог входить в московскую ячейку организации.
Коммерсантъ 14:17
Общество

Росгидромет рассказал о погоде в новогоднюю ночь в столице

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды ожидать в Москве в последнюю неделю 2019 года.
Газета.Ru 07:50
Энергетика

Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

Сошлись посередине Транзит газа через территорию Украины с 1 января 2010 года будет продолжен –– Россия, Украина и ЕС на переговорах 19–20 декабря в Берлине и Минске достигли принципиальных договоренностей.
Известия 16:01
Футбол

«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.
Вести.Ru 13:50
Армия и оружие

В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
OAnews вчера в 08:24
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения группы подростков на двух полицейских в Апатитах.
Российская газета 11:34
Здоровье

Названы 6 сигналов организма, предупреждающих об опасных нарушениях

Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.
Ugpressa.ru 19 декабря в 11:10
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка к российскому певцу Филиппу Киркорову, постановив выставить на торги принадлежащую артисту квартиру.
Российская газета 19 декабря в 03:34
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Вести.Ru 13:03
Футбол

ЦСКА намерен арендовать нападающего «Фиорентины»

LiveSport.ru 14:38
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Вести.Ru 07:35
Футбол

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Коммерсантъ вчера в 07:44
Космос

Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Портал Поиск вчера в 09:58
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Политика

Импичмент Трампу: результат предрешен

По опросам видно, как увеличивается число тех, кто против импичмента и одобряет работу Трампа.
Вести.Ru 14:17
Политика

Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Газета.Ru 14:12
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online 15:47
Общество

Большинство жителей Новороссийска остались без воды

Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.
BFM.ru 05:35
Кино

Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий

Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Forbes 13:22
Здоровье

К чему может привести употребление граната, узнали медики

Медики рассказали, к чему может привести употребление полезного фрукта - гранат.
Evo-rus.com 09:22
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