Энергетика
РИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной
Rambler News Serviceвчера в 06:27
В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»
Комсомольская правдавчера в 06:08
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
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Атлетик вряд ли может рассчитывать на победу, и даже для отбора очков потребуется стечение многих факторов, но просто так победу Реалу баски не отдадут.
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Ткачев не полетел в Давос на матч «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев не полетел с командой на матч регулярного чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым", который пройдет 23 декабря в швейцарском Давосе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Бывшая домработница певицы Алсу рассказала, как жила в доме артистки.
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Три человека пострадали в ДТП на трассе «Нарва»
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Боливия присоединилась к «Группе Лимы»
Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.
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Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Футбол
Нюбель согласовал контракт с «Баварией»
Голкипер "Шальке" Александр Нюбель определился со своей будущей командой.
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Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря
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Футбол
Моуринью: Сон получил очень странную красную карточку
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2). В середине второго тайма Сон ударил защитника «Челси» Антонио Рюдигера ногой в корпус, когда упал на газон в результате борьбы за мяч.
Политика
Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции
Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Вашингтон уточнил детали санкций против «Северного потока-2»
В компании решение связали с предстоящим подписанием оборонного бюджета США, который предполагал санкции в отношении операторов газопровода.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Культура
Директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке»
Ранее появилась информация, что Ротару примет участие в традиционном новогоднем шоу «Голубой огонек» на российском телевидении, в отличие от отечественной «звезды» Аллы Пугачевой, которая отказалась от съемок в проекте.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе
Ранее Боренков сообщал, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева стала звездой новогоднего шоу Насти Ивлеевой
Алла Пугачёва как правило не принимает участие в съемках различных телевизионных шоу последние несколько лет.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Общество
Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год
Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Общество
Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа
Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, перекрыл движение на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак просит её пристрелить
Все помнят Ксению Собчак, как ведущую скандального реалити-шоу «Дом-2».
Биатлон
Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Шоу-бизнес
На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот
В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Политика
Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США
Греция готовит выдачу в Америку россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в июле 2017 по запросу США.
Происшествия
В Новой Москве в канализационном люке нашли тела двух рабочих
В одном из канализационных люков в Новой Москве обнаружены тела рабочих. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.