Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Политика Боливия присоединилась к «Группе Лимы» Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.

Политика В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».

Политика Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.

Футбол Моуринью: Сон получил очень странную красную карточку Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2). В середине второго тайма Сон ударил защитника «Челси» Антонио Рюдигера ногой в корпус, когда упал на газон в результате борьбы за мяч.

Политика Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Культура Директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке» Ранее появилась информация, что Ротару примет участие в традиционном новогоднем шоу «Голубой огонек» на российском телевидении, в отличие от отечественной «звезды» Аллы Пугачевой, которая отказалась от съемок в проекте.

Политика Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.