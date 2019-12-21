Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Главные новости за выходные 21–22 декабря

Коммерсантъ11:01

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфаксвчера в 12:45

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Serviceвчера в 06:27

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБКвчера в 10:27

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Комсомольская правдавчера в 06:08

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАССвчера в 06:24

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

РИА Новостивчера в 12:35
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Происшествия

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Российская газета 12:37
Футбол

Зидана ждет второе класико подряд. Прогноз на матч «Реал» — «Атлетик»

Атлетик вряд ли может рассчитывать на победу, и даже для отбора очков потребуется стечение многих факторов, но просто так победу Реалу баски не отдадут.
Sportmail.ru 10:38
Хоккей

Ткачев не полетел в Давос на матч «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев не полетел с командой на матч регулярного чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым", который пройдет 23 декабря в швейцарском Давосе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о жизни в особняке певицы

Бывшая домработница певицы Алсу рассказала, как жила в доме артистки.
Вечерняя Москва 10:29
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на трассе «Нарва»

Форпост Северо-Запад 13:19
Политика

Боливия присоединилась к «Группе Лимы»

Боливия присоединилась к «Группе Лимы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.
RT на русском 14:38
Политика

В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
РБК 13:53
Политика

Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Газета.Ru 14:12
Футбол

Нюбель согласовал контракт с «Баварией»

Голкипер "Шальке" Александр Нюбель определился со своей будущей командой.
Soccer.ru 08:08
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 декабря

Овен Смело назначайте важные встречи.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Футбол

Моуринью: Сон получил очень странную красную карточку

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2). В середине второго тайма Сон ударил защитника «Челси» Антонио Рюдигера ногой в корпус, когда упал на газон в результате борьбы за мяч.
Чемпионат 14:26
Политика

Трамп назвал задержку импичмента нарушением конституции

Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
Газета.Ru 02:01
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Политика

Вашингтон уточнил детали санкций против «Северного потока-2»

В компании решение связали с предстоящим подписанием оборонного бюджета США, который предполагал санкции в отношении операторов газопровода.
URA.Ru вчера в 00:02
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Культура

Директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке»

Ранее появилась информация, что Ротару примет участие в традиционном новогоднем шоу «Голубой огонек» на российском телевидении, в отличие от отечественной «звезды» Аллы Пугачевой, которая отказалась от съемок в проекте.
Национальная служба новостей 10:05
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

Ранее Боренков сообщал, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.
RT на русском 14:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева стала звездой новогоднего шоу Насти Ивлеевой

Алла Пугачёва как правило не принимает участие в съемках различных телевизионных шоу последние несколько лет.
Bimru.ru 03:04
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Общество

Роуминг между РФ и Белоруссией отменят меньше, чем через год

Роуминг на территории Союзного государства отменят меньше, чем через год, сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.
Вести.Ru 09:23
Общество

Рэпер перекрыл движение в центре Москвы ради клипа

Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, перекрыл движение на Новом Арбате в Москве ради съемок клипа.
Газета.Ru 13:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак просит её пристрелить

Все помнят Ксению Собчак, как ведущую скандального реалити-шоу «Дом-2».
Instanews Media 20 декабря в 03:11
Биатлон

Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
Sportbox.RU 13:11
Происшествия

В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании

РИА Новости 12:35
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Общество

В Северном полушарии отмечается день зимнего солнцестояния

Росбалт 01:32
Шоу-бизнес

На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот

В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах.
Пятый канал вчера в 17:47
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 20 декабря в 10:05
Политика

Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США

Греция готовит выдачу в Америку россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в июле 2017 по запросу США.
РИА Новости 13:15
Происшествия

В Новой Москве в канализационном люке нашли тела двух рабочих

В одном из канализационных люков в Новой Москве обнаружены тела рабочих. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
РБК 10:21
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