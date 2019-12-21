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РИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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с чего всё началось
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.РИА Новостивчера в 15:58
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В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»
Комсомольская правда06:08
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