Политика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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с чего всё началось

Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
РИА Новостивчера в 15:58

Подробнее о событии

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

РИА Новости12:35

Украина и Россия уже сегодня могут согласовать техническое соглашение по транзиту

Эхо Москвы09:30

«Газпром» подпишет с Украиной межоператорское соглашение по газу

РБК06:16

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной. Поставки продлили на 5 лет

Фонтанка.Ру06:40

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Комсомольская правда06:08

«Газпром» раскрыл детали нового контракта на транзит газа через Украину

Rambler News Service05:17

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

RT на русском10:07
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Происшествия

В Уфе произошёл пожар в производственном здании

RT на русском 23:35
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru 21:25
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Дни24 13:30
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

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Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Lenta.ru 14:48
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Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
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NI: в США признали превосходство российской артиллерии

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Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

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Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Сообщается о том, что удар был нанесён как минимум по городу Харим, расположенному на границе Сирии и Турции, причём, в качестве доказательства, было опубликовано фото довольно необычного инверсионного следа, очевидно, свидетельствующего о том, что речь действительно идёт об управляемой ракете.
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Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала с 2016 года

Программист с сожалением отметил, что игра, над которой он работал более 3 лет, была отменена.
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На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

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В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
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«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
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Армия и оружие

Турецкие С-400 впервые отследили американский F-35

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Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
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