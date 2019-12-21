Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Читать в источнике
Комментировать826

Подробнее о событии

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service21 декабря в 06:27

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 10:00

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

Эхо Москвы21 декабря в 22:00

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфакс21 декабря в 12:45

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

РИА Новости21 декабря в 12:35

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС21 декабря в 06:24

Главные новости за выходные 21–22 декабря

Коммерсантъвчера в 11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

ТАСС 05:36
Культура

Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года, сообщил американский журнал Forbes в субботу, 21 декабря.
Известия 21 декабря в 12:53
Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
ФАН 07:10
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Общество

Российским школьникам показали методы разгона протестующих

Lenta.ru 06:25
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Мой Брянск вчера в 10:00
Культура

София Ротару поздравит россиян с Новым годом на «Голубом огоньке»

Концертный директор народной артистки СССР Софии Ротару Сергей Лавров подтвердил участие певицы в новогоднем «Голубом огоньке».
Вечерний курьер 02:42
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Технологии

МегаФон запустил беспилотный Камаз и провёл 5G телемост

Испытания прошли успешно, после чего между Кемеровской областью и Москвой состоялся телемост в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная».
Комсомольская правда 04:10
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

Асад решил отдавать приоритет российским компаниям

Взгляд.ру 07:16
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет

К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Вокруг ТВ 05:21
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Футбол

Гвардиола отреагировал на неудобное расписание игр «Сити»

На днях стал известен календарь игр в АПЛ в боксинг дэй.
Все про Спорт ру 05:51
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума с 2006 года

Стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла почти на 3,6% к открытию при отсутствии корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Rambler News Service 07:21
Общество

В Дагестан прибыл Александр Бастрыкин

Сегодня, 23 декабря, в Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Зори Табасарана 04:23
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Известия вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Гаджеты

Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Российские эксперты считают, что в теории технология может создавать помехи для военного оборудования. iPhone 11 — смартфон корпорации Apple, использующий процессор Apple A13 Bionic и операционную систему iOS 13, представленный 10 сентября 2019 года вместе с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
ToDay News Ufa вчера в 08:59
Гаджеты

В Китае стартуют продажи карт Super SIM

Как пишет источник, ее продажи в Китае стартуют уже 23 декабря.
iXBT.com вчера в 13:56
Политика

Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
РБК 06:22
Футбол

Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Политика

Чуть менее половины украинцев назвали Зеленского «политиком года»

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря 47% назвали Владимира Зеленского политиком 2019 года на Украине.
Expert.ru 04:39
Политика

Ветераны «Альфы» предположили, кто стоит за массовыми «минированиями»

Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
News.ru 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное