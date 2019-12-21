Энергетика
РИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной
Rambler News Service21 декабря в 06:27
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража
Эхо Москвы21 декабря в 22:00
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Культура
Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года, сообщил американский журнал Forbes в субботу, 21 декабря.
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Культура
София Ротару поздравит россиян с Новым годом на «Голубом огоньке»
Концертный директор народной артистки СССР Софии Ротару Сергей Лавров подтвердил участие певицы в новогоднем «Голубом огоньке».
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Технологии
МегаФон запустил беспилотный Камаз и провёл 5G телемост
Испытания прошли успешно, после чего между Кемеровской областью и Москвой состоялся телемост в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная».
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Асад решил отдавать приоритет российским компаниям
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет
К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Политика
Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Футбол
Гвардиола отреагировал на неудобное расписание игр «Сити»
На днях стал известен календарь игр в АПЛ в боксинг дэй.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума с 2006 года
Стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла почти на 3,6% к открытию при отсутствии корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Общество
В Дагестан прибыл Александр Бастрыкин
Сегодня, 23 декабря, в Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Происшествия
Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США
Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Вирджиния.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Гаджеты
Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth
Российские эксперты считают, что в теории технология может создавать помехи для военного оборудования. iPhone 11 — смартфон корпорации Apple, использующий процессор Apple A13 Bionic и операционную систему iOS 13, представленный 10 сентября 2019 года вместе с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Гаджеты
В Китае стартуют продажи карт Super SIM
Как пишет источник, ее продажи в Китае стартуют уже 23 декабря.
Политика
Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой
В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
Футбол
Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Политика
Чуть менее половины украинцев назвали Зеленского «политиком года»
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря 47% назвали Владимира Зеленского политиком 2019 года на Украине.
Политика
Ветераны «Альфы» предположили, кто стоит за массовыми «минированиями»
Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.