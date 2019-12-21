с чего всё началось

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Общество Росгвардия опровергла информацию об учениях с участием школьников Ранее ряд СМИ сообщил, что в Татарии Росгвардия проводит учения с участием школьников, на которых якобы отрабатываются действия силовиков во время массовых мероприятий.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Общество Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Здоровье Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.

Общество Специалисты Роскачества назвали лучшее отечественное шампанское Всего для исследования было отобрано 129 образцов шампанского. 44% из этого числа составили игристые вина категории «брют» и «экстра-брют».

Наука Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.

Энергетика Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.

Происшествия Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.