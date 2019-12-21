Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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с чего всё началось
В субботу, 21 декабря, на сайте правительства Украины был опубликован
 протокол по итогам двух многочасовых встреч российской и украинской делегаций при участии Еврокомиссии, которые прошли в Берлине и Минске 19 и 20 декабря соответственно.
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Что произошло за день: суббота, 21 декабря

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РИА Новостивчера в 12:35

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

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ТАССвчера в 06:24

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
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Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
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На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
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Специалисты Роскачества назвали лучшее отечественное шампанское

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Моуриньо заявил, что «Тоттенхэм» не нуждается в трансферах

Португальский тренер прогнозирует тихое окно впереди и вполне доволен этим.
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Происшествия

В Омске из-под завалов здания извлекли тело погибшего

В Омске на месте обрушения четырёхэтажного здания из-под завалов извлекли тело мужчины.
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В Тулуне из-за обвала грунта погибли трое рабочих

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Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

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Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
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Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.
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