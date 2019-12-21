Энергетика
РИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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с чего всё началось
В субботу, 21 декабря, на сайте правительства Украины был опубликован протокол по итогам двух многочасовых встреч российской и украинской делегаций при участии Еврокомиссии, которые прошли в Берлине и Минске 19 и 20 декабря соответственно.РБКвчера в 10:27
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«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной
Rambler News Serviceвчера в 06:27
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Политика
Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США
Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
Политика
Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода
Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Общество
Росгвардия опровергла информацию об учениях с участием школьников
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Татарии Росгвардия проводит учения с участием школьников, на которых якобы отрабатываются действия силовиков во время массовых мероприятий.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Американские санкции из-за С-400 не повлияют на Турцию, заявила Анкара
"На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", — передает его слова агентство Anadolu.
Политика
Путин исключил манипуляции в своей ежегодной пресс-конференции
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Хоккей
На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне
На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Общество
Специалисты Роскачества назвали лучшее отечественное шампанское
Всего для исследования было отобрано 129 образцов шампанского. 44% из этого числа составили игристые вина категории «брют» и «экстра-брют».
Футбол
Моуриньо заявил, что «Тоттенхэм» не нуждается в трансферах
Португальский тренер прогнозирует тихое окно впереди и вполне доволен этим.
Происшествия
В Омске из-под завалов здания извлекли тело погибшего
В Омске на месте обрушения четырёхэтажного здания из-под завалов извлекли тело мужчины.
Происшествия
В Тулуне из-за обвала грунта погибли трое рабочих
Наука
Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна
В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Шоу-бизнес
Певица Наргиз сочла Россию неподходящим местом для детей
Наргиз в интервью Ксении Собчак заявила, что не рассматривает возможность переезда ее детей из США.
Шоу-бизнес
Собчак грубо отреагировала на снимок Рудковской в прозрачном платье
Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась с фанатами снимком, на котором запечатлена в прозрачном платье небесно-голубого цвета.
Происшествия
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Авто
Обновленная LADA 4x4 восхитила американских журналистов
Новый внедорожник LADA 4x4 был оценен журналистами из США. Специалисты издания Autoblog оценили обновленную LADA 4x4.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Происшествия
В Красноярском крае пострадали 10 человек в ДТП с автобусом
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Минусинском районе на юге Красноярского края увеличилось до 10 человек.
Наука
В Китае создали «Искусственное Солнце»
Политика
В Абакане стартовали выборы мэра
Политика
В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в США установилась атмосфера маккартизма.