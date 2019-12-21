Энергетика
РИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Гаджеты
Кнопочный телефон Philips E525 получил ОС Android, Wi-Fi, LTE и мощный аккумулятор
Напомним, что в линейке Philips есть целый ряд кнопочных телефонов под управлением Android: E517, E518, E516, E515, E288s и так далее.
Технологии
Распродажа: В России снижаются цены на все смартфоны Nokia. Самый дешевый можно купить менее чем за 3 тысячи рублей
В официальном интернет-магазине Nokia по адресу mobileshop.nokia.ru начинается предновогодняя распродажа, в которой участвуют все смартфоны (а вот кнопочные телефоны, увы, нет).
Общество
Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Хоккей
Гол Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Тампу», Кучеров забросил 200-ю шайбу в НХЛ
У гостей единожды отличился Никита Кучеров (50), для него эта шайба стала 12 в сезоне и 200-й в карьере.
Политика
Лавров заявил, что Макрон пытается изменить русофобский нарратив в ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Европейском Союзе.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова, передает РИА "Новости".
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Происшествия
В Мексике столкнулись два круизных лайнера
В Мексике столкнулись два круизных лайнера.
Политика
Россия и Украина стали лидерами по числу репатриантов в Израиль
За последние десять лет в Израиль репатриировались почти четверть миллиона человек, при этом более половины — 130 000 — приехали из стран бывшего СССР, главным образом, из России и Украины.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Общество
S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС Starliner удачной посадки
Глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку корпорации Boeing, пожелав удачной посадки разработанному ей кораблю Starliner, который накануне не смог выйти на запланированную орбиту для стыковки с МКС.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Политика
В Абакане стартовали выборы мэра
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Происшествия
В Алтайском крае пять человек погибли в результате ДТП на трассе
Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Алтайском крае.
Шоу-бизнес
На фоне слухов о беременности Кети Топурия показала оголенный живот
В сторис на своей странице в Instagram Топурия продемонстрировала свою стройную фигуру в коротком белом топе и шортах.
Авто
Tesla Model 3 может стать быстрее
Tesla Model 3 Dual Motor Long Range набирает 100 км / ч за 4,6 с, а значит, Acceleration Boost сократит это время примерно до 4,1 с. Прежде чем приобрести апгрейд, владелец "Теслы" должен будет обновить программное обеспечение до самой свежей версии – 2019.40.2.
Энергетика
Бензин подорожает с нового года
В России ожидается подорожание бензина с нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Car.ru.Отметим, что в сейчас цены сдерживает договорённость с крупными компаниями на топливном рынке.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.