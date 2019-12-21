Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова, передает РИА "Новости".

Политика Россия и Украина стали лидерами по числу репатриантов в Израиль За последние десять лет в Израиль репатриировались почти четверть миллиона человек, при этом более половины — 130 000 — приехали из стран бывшего СССР, главным образом, из России и Украины.

Энергетика Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Общество S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2» В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.

Космос Маск пожелал не долетевшему до МКС Starliner удачной посадки Глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку корпорации Boeing, пожелав удачной посадки разработанному ей кораблю Starliner, который накануне не смог выйти на запланированную орбиту для стыковки с МКС.

Кино Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.

Авто Tesla Model 3 может стать быстрее Tesla Model 3 Dual Motor Long Range набирает 100 км / ч за 4,6 с, а значит, Acceleration Boost сократит это время примерно до 4,1 с. Прежде чем приобрести апгрейд, владелец "Теслы" должен будет обновить программное обеспечение до самой свежей версии – 2019.40.2.