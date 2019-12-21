Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфакс12:45

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

РИА Новости12:35

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

RT на русском10:07

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК10:27

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известия05:07

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

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Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
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