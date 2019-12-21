Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМиллер раскрыл детали соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал скорое подписание Россией, Украиной и Еврокомиссией договора по газовому сотрудничеству. По его словам, ЕК гарантирует соответствие транзита нормам Евросоюза.
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Главные новости за выходные 21–22 декабря

Коммерсантъ11:01

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАССвчера в 06:24

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

РИА Новостивчера в 12:35

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБКвчера в 10:27

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Комсомольская правдавчера в 06:08

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфаксвчера в 12:45

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Serviceвчера в 06:27
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Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК вчера в 11:24
Политика

Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Российская газета 09:12
Происшествия

Пьяный житель Югры до смерти избил маленькую дочь

Пьяный отчим избил трехлетнюю падчерицу в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Газета.Ru 12:55
Культура

Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России

Народная артистка СССР София Ротару приняла участие в новогодних «Огоньках» для «Первого канала» и «России 1». Об этом РБК сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.
РБК 11:04
Происшествия

При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека

В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
РБК 12:53
Происшествия

Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами

Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Взгляд.ру 12:47
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Вести.Ru 12:17
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сенсационно уступил «Уотфорду» в чемпионате Англии

РИА Новости 10:56
Хоккей

СКА обыграл «Металлург» и одержал 13-ю победу в 14 последних матчах

Чемпионат 11:19
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер вчера в 12:18
Авто

Как быстро остановить автомобиль, если на ходу пропали тормоза

Чтобы создать минимальное давление в системе, способное прижать колодки к дискам и замедлить ход автомобиля, хватит и двух-трех нажатий с последующим зажатием педали на несколько секунд.
Автоновости дня 12:06
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

Военное дело вчера в 06:06
Политика

Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США «Сармат»

РБК 07:29
Хоккей

Крикунов: качество игры в матче с «Сочи» оставляло желать лучшего

Качество игры хоккеистов московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" оставляло желать лучшего, считает главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
РИА Новости 12:48
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
РИА Новости 07:58
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Армия и оружие

На Украине ввели список званий высших офицеров по образцу НАТО

В проекте закона указано, что теперь воинское звания высших офицеров Украины будут соответствовать званиям в армиях стран НАТО: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, а звание генерал-полковник заменяется на звание — генерал.
Военное дело 20 декабря в 10:50
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Российская газета 02:05
Происшествия

Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
Здоровье

Сколько нужно ходить, чтобы предупредить болезнь Альцгеймера

Американские исследователи выяснили, что надо больше двигаться, чтобы избежать старческого слабоумия.
Medical Note 08:30
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Общество

Роуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года

Роуминг в Союзном государстве должен быть отменен не позднее сентября 2020 года.
BFM.ru 09:22
Футбол

«Витесс» после ухода Слуцкого выиграл третий матч из четырех с общим счётом 10:0

В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" разгромил "ВВВ-Венло" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе "Гелредом".
Чемпионат 12:55
Авто

Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Российская газета 06:32
Политика

На выборах мэра Абакана уверенно побеждает Алексей Лёмин

Хакасия-Информ 10:52
Происшествия

В Саратове застрелен сотрудник полиции

Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
REGNUM вчера в 19:50
Политика

США провалили миссию по уничтожению «Северного потока — 2»

Вашингтон провалил миссию по «уничтожению» этого проекта. Решение Соединённых Штатов, конечно, привело к некоторым последствиям.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Хоккей

Овечкин пока не уверен, что будет участвовать в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не знает, будет ли участвовать в Матче звезд НХЛ.
ProstoProSport 02:36
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