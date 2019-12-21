Энергетика
Московский КомсомолецМиллер раскрыл детали соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал скорое подписание Россией, Украиной и Еврокомиссией договора по газовому сотрудничеству. По его словам, ЕК гарантирует соответствие транзита нормам Евросоюза.
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В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»
Комсомольская правдавчера в 06:08
«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной
Rambler News Serviceвчера в 06:27
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Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Политика
Путин откроет железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
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Пьяный житель Югры до смерти избил маленькую дочь
Пьяный отчим избил трехлетнюю падчерицу в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Культура
Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России
Народная артистка СССР София Ротару приняла участие в новогодних «Огоньках» для «Первого канала» и «России 1». Об этом РБК сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.
Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Авто
Как быстро остановить автомобиль, если на ходу пропали тормоза
Чтобы создать минимальное давление в системе, способное прижать колодки к дискам и замедлить ход автомобиля, хватит и двух-трех нажатий с последующим зажатием педали на несколько секунд.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи
Хоккей
Крикунов: качество игры в матче с «Сочи» оставляло желать лучшего
Качество игры хоккеистов московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" оставляло желать лучшего, считает главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Армия и оружие
На Украине ввели список званий высших офицеров по образцу НАТО
В проекте закона указано, что теперь воинское звания высших офицеров Украины будут соответствовать званиям в армиях стран НАТО: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, а звание генерал-полковник заменяется на звание — генерал.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Здоровье
Сколько нужно ходить, чтобы предупредить болезнь Альцгеймера
Американские исследователи выяснили, что надо больше двигаться, чтобы избежать старческого слабоумия.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Общество
Роуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года
Роуминг в Союзном государстве должен быть отменен не позднее сентября 2020 года.
Футбол
«Витесс» после ухода Слуцкого выиграл третий матч из четырех с общим счётом 10:0
В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" разгромил "ВВВ-Венло" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе "Гелредом".
Авто
Российскому авторынку предрекли очередной кризис
Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Политика
На выборах мэра Абакана уверенно побеждает Алексей Лёмин
Происшествия
В Саратове застрелен сотрудник полиции
Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.
Политика
США провалили миссию по уничтожению «Северного потока — 2»
Вашингтон провалил миссию по «уничтожению» этого проекта. Решение Соединённых Штатов, конечно, привело к некоторым последствиям.
Хоккей
Овечкин пока не уверен, что будет участвовать в Матче звезд НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не знает, будет ли участвовать в Матче звезд НХЛ.