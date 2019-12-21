Энергетика

RT на русскомRT на русскомМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа. По его словам, объём транзита через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.
Читать в источнике
Комментировать610

Подробнее о событии

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

RT на русском10:07

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известия05:07

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий

РИА Новости05:46

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Комсомольская правда06:08

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК10:27

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service06:27

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Экономика

Украина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа

Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Вечерняя Москва 07:50
Происшествия

Союз журналистов и СПЧ встали на защиту избитой ФСБ журналистки

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, равно как и нецензурную брань в их отношении.
News.ru 10:51
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

Китай продемонстрировал взлет клона советского истребителя

Китайский телеканал CCTV7 в эфире показал сюжет, на котором запечатлен взлет истребителя четвертого поколения J-15 с палубы авианосца Shandong.
РЕН ТВ 10:55
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Lenta.ru 10:04
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Политика

Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе

Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 11:37
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия 08:17
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Политика

Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Российская газета 09:04
Футбол

У Блинда диагностирован миокардит

У защитника амстердамского «Аякса» Дейли Блинда диагностировали миокардит, сообщается на официальном сайте нидерландской команды.
Чемпионат 09:37
Технологии

Facebook разработает собственную операционную систему

Sibnet Новости вчера в 07:34
Единоборства

Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Lenta.ru 11:37
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Российская газета 09:27
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Биатлон

Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси, Миронова проиграла 36 секунд

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Матч ТВ 10:08
Армия и оружие

«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы

Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
Avia.pro вчера в 22:30
Происшествия

Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына

29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
REGNUM 11:21
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Общество

«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке

Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
РБК 11:10
Армия и оружие

Огонь не стихает: оперативная сводка с фронтов Донбасса

«Русская Весна» публикует оперативную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки.
Rusvesna.su 07:17
Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru 10:42
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Футбол

«Ливерпуль» назвал состав на финал клубного ЧМ

Стал известен состав «Ливерпуля» на финал клубного чемпионата мира проитв «Фламенго».
Спорт-Экспресс 11:15
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

РБК 08:51
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Народные новости вчера в 20:32
Футбол

Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в «Арсенале»

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг ответил на вопрос о своём будущем в клубе в свете назначения Микеля Артеты новым наставником команды.
RT на русском 10:54
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное