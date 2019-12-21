Энергетика

RT на русскомRT на русскомМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа. По его словам, объём транзита через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.
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Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфакс12:45

Миллер рассказал детали соглашения о транзите газа через Украину

РИА Новости12:35

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Комсомольская правда06:08

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известия05:07

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service06:27

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК10:27
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