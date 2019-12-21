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В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»
Комсомольская правда06:08
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