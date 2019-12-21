Энергетика

RT на русскомRT на русскомМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа. По его словам, объём транзита через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.
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Миллер рассказал детали соглашения о транзите газа через Украину

РИА Новости12:35

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Комсомольская правда06:08

«Газпром» и «Нафтогаз» урегулируют судебные претензии до 29 декабря

ФАН08:11

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

RT на русском10:07

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК10:27

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service06:27

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24
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Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
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«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Вести.Ru 17:40
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
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В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Lenta.ru 17:04
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Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Политика

Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
KM.ru вчера в 01:55
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В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
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Актриса Джейн Фонда встретила свой 82-й день рождения в тюрьме

РЕН ТВ 14:13
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60-летняя миллионерша ворвалась в «Давай поженимся!» и едва не сорвала эфир

Lenta.ru 19 декабря в 22:16
Политика

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Интерфакс вчера в 19:35
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо вчера в 20:08
Политика

Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Вести.Ru 18:53
Общество

Суд в Италии постановил выдать США россиянина Коршунова

Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.
Суть событий вчера в 04:50
Происшествия

Арестованного депутата собрания Чебоксар подозревают в подлогах

Депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).
REGNUM 03:59
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:41
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Технологии

Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X

Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.
3DNews вчера в 05:38
Политика

Зеленский ввёл в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности».
RT на русском 14:13
Футбол

«Барселона» разгромила «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты "Барселоны" одержали крупную победу над "Алавесом" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:02
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru вчера в 11:55
Авто

Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году

Бренд Volkswagen планирует представить в следующем году 34 новые модели, в том числе 12 кроссоверов и восемь электрических или гибридных автомобилей.
Движок 19 декабря в 07:18
Армия и оружие

Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию

Турецкий парламент ратифицировал меморандум о безопасности и военном сотрудничестве с Ливией. Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле.
News.ru 10:24
Общество

Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток

Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Российская газета вчера в 22:50
Футбол

«Шеффилд» одержал третью победу кряду и вышел на пятое место в АПЛ

"Шеффилд", вернувшийся в АПЛ в текущем сезоне, одержал третью победу кряду и с 28 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Брайтон" расположился на 13-й строчке, имея в активе 20 оков.
Вести.Ru 12:55
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.
РБК 08:51
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Политика

В соглашение по газу не включили прямые поставки на Украину

Соглашение о транзите российского газа не включает в себя договоренности о прямых поставках топлива на Украину.
ГЛАС.RU 07:08
Происшествия

Пьяный мужчина в Хабаровском крае застрелил своего маленького сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который застрелил своего маленького сына.
ТАСС 06:20
Кино

Вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Piter.tv 19 декабря в 13:51
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