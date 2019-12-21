Энергетика

RT на русскомRT на русскомМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа. По его словам, объём транзита через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.
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Миллер рассказал детали соглашения о транзите газа через Украину

РИА Новости12:35

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК10:27

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service06:27

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Ведомости05:31

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известия05:07

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

RT на русском10:07
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Гаджеты

AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс

Интернет-пользователь, купивший «улучшенный» Ryzen 5 1600, отметил, что тактовая частота процессора 3,7 ГГц как у 14-нанометрового варианта, но отличие все же есть – старая версия работала под длительной нагрузкой менее эффективно, выдавая лишь 3,4 ГГц, а новая – выдает как минимум 3,6 ГГц.
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Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
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Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Политика

Премьер Украины прокомментировал ход переговоров по транзиту газа

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.
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Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
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Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным

Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
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По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
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Игроки «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» устроили массовую драку

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ Куньлунь Ред Стар (Пекин) Торпедо (Нижний Новгород) на льду возникла массовая драка.
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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
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В Берлине завершена операция на рождественском рынке

Ранее в субботу вечером на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви.
РИА Новости 17:15
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Иван Дорн снимется в фильме Серебренникова «Петровы в гриппе»

Певец и музыкант Иван Дорн снимется в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
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Часть России забывает слова «роды» и «первенец»

Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «президент Владимир Путин неоднократно упоминал о демографической яме, в которой находится Россия, и о том, что это обусловлено, прежде всего, историческими факторами».
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В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета вчера в 14:15
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Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

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БК «Париматч» подарит до 10 000 рублей за успешные ставки на НБА и НХЛ

За три успешных пари игрок получит 500 бонусных рублей, за пять – 900 рублей, за восемь – 1500 рублей, за десять – 4000 рублей и т.д. Максимальный размер бонуса составляет 10 000 рублей.
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Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной

Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
News.ru 09:41
Общество

Правительство поддержало изменения в закон о воинской службе

Правительство одобрило проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в законодательство о воинской службе.
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Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.
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Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 19 декабря в 07:03
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Футболисты «Монако» разгромили «Лилль» в чемпионате Франции

Футболисты "Монако" одержали крупную победу над "Лиллем" в 19-м туре чемпионата Франции. Субботняя игра в Монако завершилась со счетом 5:1.
РИА Новости 16:57
Культура

Названы самые высокооплачиваемые писатели 2019 года

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Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru 15:33
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В Индии из-за протестов погибли 11 человек

NewInform 02:35
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Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 08:08
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NASA и Boeing попытаются посадить корабль Starliner 22 декабря

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