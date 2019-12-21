Энергетика

RT на русскомRT на русскомМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа. По его словам, объём транзита через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.
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Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Ведомости05:31

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК10:27

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

RT на русском10:07

Миллер рассказал детали соглашения о транзите газа через Украину

РИА Новости12:35

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известия05:07

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service06:27
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Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Вечерняя Москва 15:46
Общество

Суд в Италии постановил выдать США россиянина Коршунова

Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.
Суть событий вчера в 04:50
Происшествия

В Берлине завершена операция на рождественском рынке

Ранее в субботу вечером на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви.
РИА Новости 17:15
Происшествия

Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии

Газета.Ru 18 декабря в 07:12
Общество

О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром".
Газета.Ru 13:52
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В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо

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ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
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Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
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Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

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София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
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Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru вчера в 19:33
Происшествия

Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Известия 19 декабря в 05:52
Финансы

Доллару предсказали умеренное падение

Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.
Lenta.ru 19 декабря в 00:48
Происшествия

В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского в Саратовской области, сотрудник ГУ МВД госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 14:34
Общество

Минтруд согласовывает поправки в ТК по отраслевой оплате врачей

Минтруд согласовывает поправки в Трудовой кодекс, которые касаются передачи правительству полномочий установления отраслевой системы оплаты труда в здравоохранении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 05:37
Политика

Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Pravda.Ru 01:24
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
Вести.Ru 09:25
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
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AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс

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Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
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Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу может перейти в ЦСКА

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Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
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Помимо Lexus в тройке лучших марок оказались еще два японских бренда — Mazda и Toyota.
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В Апатитах подростки избили полицейских

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