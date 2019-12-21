Энергетика

Москва 24Москва 24Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Об этом журналистам сообщил глава российской компании Алексей Миллер, передает ТАСС.
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