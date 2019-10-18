с чего всё началось

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Политика Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.

Шоу-бизнес Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна Певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения вместе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и друзьями.

Фигурное катание Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при» Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.

Культура Назван самый популярный сериал на Netflix Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.

Экономика Рынок школьных учебников в России достался компаниям, связанным с Ротенбергом Сегодня общий объем рынка школьных учебников в России оценивается в 25,3 млрд рублей, при том что на «Просвещение» и «Российский учебник» в 2018 году пришлось 24 млрд рублей объема рынка.

Политика Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".

Футбол Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.

Армия и оружие Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019» Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.

Экономика Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении Украинский парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 6%. Решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

Политика Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.

Космос Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Политика На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.

Футбол Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».

Шоу-бизнес Раскрыто место свадьбы бывшей жены Абрамовича и греческого миллиардера Предпринимательница Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.

Общество Всеобщая забастовка началась в Каталонии Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.