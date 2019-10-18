Политика
Газета.RuМиллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
RT на русском 05:23
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения в компании Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения вместе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном и друзьями.
Life.ru 05:54
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс вчера в 03:47
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Экономика
Рынок школьных учебников в России достался компаниям, связанным с Ротенбергом
Сегодня общий объем рынка школьных учебников в России оценивается в 25,3 млрд рублей, при том что на «Просвещение» и «Российский учебник» в 2018 году пришлось 24 млрд рублей объема рынка.
Первое антикоррупционное СМИ 09:07
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК 16 октября в 15:28
Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия вчера в 10:49
Энергетика
«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд
«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа.
Коммерсантъ 08:45
Экономика
Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении
Украинский парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 6%. Решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Московский Комсомолец 08:45
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Политика
Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов
Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
Lenta.ru 09:11
Космос
Древние звезды рассказывают о сходстве Земли с другими планетами
Горные породы Земли, Марса и других районов нашей Солнечной системы схожи по своему химическому составу и содержат удивительно высокий уровень окисленного железа.
ГЛАС.RU вчера в 14:58
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Политика
На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.
ТАСС 07:42
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко
АМИТЕЛ вчера в 20:37
Футбол
Новый тренер «Спартака» отреагировал на обложку с Джокером
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско счел комплиментом обложку газеты с ним в образе героя фильма «Джокер».
ФАН 09:19
Шоу-бизнес
Раскрыто место свадьбы бывшей жены Абрамовича и греческого миллиардера
Предпринимательница Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
МИР 24 07:16
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Общество
Всеобщая забастовка началась в Каталонии
Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.
Известия 05:13
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51