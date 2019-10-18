Политика

Газета.RuГазета.RuМиллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече
 с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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