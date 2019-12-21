Энергетика
Российская газетаМиллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
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