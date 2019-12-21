Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

Религия В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.

Общество В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.

Политика США встали на пути «Северного потока-2» Законопроект более чем на 3%, до 738 млрд долларов, увеличивает военные расходы США, и отдельным пунктом в документе оговорены меры для «сдерживания» России: эмбарго на прямое военное сотрудничество, запрет правительству признавать присоединение Крыма, а также санкции против российских газовых проектов, пишет Finanz.

Общество В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции допустил изменение Конституции и предложил уточнить норму об ограничении количества сроков, в течение которых один гражданин вправе занимать пост главы государства.

Авто Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.

Происшествия В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

Экономика В каких городах России подешевели квартиры в новостройках Лидером по темпам роста стал Иркутск: с начала года стоимость квадратного метра новой квартиры здесь поднялась на 15,4 процента - с 57 050 до 65 842 рублей.

Биатлон Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.

Политика Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.

Шоу-бизнес Мужу Заворотнюк заблокировали счета По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.