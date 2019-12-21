Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

Общество Совет Федерации призывает к срочному изъятию снюсов из продажи Правительство России должно оперативно принять постановление о запрете продажи бестабачных никотиносодержащих смесей (снюсов) до внесения соответствующих поправок в законодательство, говорится в документе, принятом членами Совета Федерации.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.

Финансы Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,28 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 62,28 рубля.

Происшествия Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.

Происшествия Следователи пришли с обысками в ФТС В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».