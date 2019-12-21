Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМиллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
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Главные новости за выходные 21–22 декабря

Коммерсантъвчера в 11:01

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфакс21 декабря в 12:45

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service21 декабря в 06:27

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий

РИА Новости21 декабря в 05:46

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известия21 декабря в 05:07

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС21 декабря в 06:24

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК21 декабря в 10:27
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Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

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В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
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Напавшие на полицейских в Апатитах подростки состояли на учёте

Напавшие на полицейских в городе Апатиты четверо подростков состояли на профилактическом учёте, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
RT на русском 04:28
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва 19 декабря в 23:22
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
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Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
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Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Общество

Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
ТАСС 03:25
Экономика

FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы

Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Саминвестор 01:35
Гаджеты

Почему в MIUI есть реклама, а в Oxygen OS — нет

Если реклама не даст ничего полезного пользователям, то компания не будет использовать ее.
iXBT.com 05:35
Музыка

Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
РБК 05:36
Политика

Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Газета.Ru 03:47
Происшествия

Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве

По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Газета.Ru 05:12
Экономика

Российские туристы начали экономить на новогодних турах

По подсчетам Travelata.ru, в индийский штат Гоа в этом году собираются 11% туристов против 13% в прошлом году.
Новые Известия вчера в 23:47
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая

Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае.
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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Футбол

Чистяков: еврокубки — это первоочередная задача для «Ростова»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.
Чемпионат вчера в 17:29
Общество

На «русификацию» Superjet выделят 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями российского производства, передает ТАСС 23 декабря.
Известия 04:38
Политика

Россия сделает все для содействия в восстановлении Сирии — Лавров

По словам Лаврова, власти России планируют оказать максимальную помощь в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Сирии.
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В Липецкой области две сестры 7 и 11 лет провалились под лед и утонули

Не сумев выбраться из холодной воды, дети утонули. Как стало известно LipetskMedia, погибшие были родными сестрами 7 и 11 лет.
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США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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Галкин занялся собой перед свадьбой с Барановской

Уже довольно давно отгремели скандалы и слухи по поводу тайного романа Максима Галкина и Юлии Барановской.
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Политика

Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
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Opel вернулся: в Петербурге открылся первый автосалон немецкой марки

Сегодня, 23 декабря, группа компаний «Евросиб» открыла новый дилерский центр Opel, запуск которого приурочили к возвращению популярного немецкого бренда в Россию.
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Гвардиола «поблагодарил» АПЛ за два матча подряд

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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru вчера в 08:31
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
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