Энергетика

ВедомостиВедомостиМиллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Новый контракт на транзит газа будет подписан на пять лет. «Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
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История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАССвчера в 06:24

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфаксвчера в 12:45

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБКвчера в 10:27

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий

РИА Новостивчера в 05:46

Эксперт оценил условия соглашений России и Украины по транзиту

RT на русскомвчера в 06:25

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража

Эхо Москвывчера в 22:00

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Serviceвчера в 06:27
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Космос

Марсоход Mars 2020 прошел ходовые испытания

Ровер, который в рамках межпланетной исследовательской миссии "Марс-2020" будет бороздить просторы Марса, прошел ходовые испытания в условиях Земли.
Planet Today 20 декабря в 06:06
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Экс-астронавт НАСА с иронией отозвался о готовности корабля Starliner

Бывший астронавт НАСА Грегори Харбо, четырежды слетавший в космос на американских шаттлах, с иронией отозвался о готовности корабля Starliner фирмы Boeing к полету с экипажем.
РИА Новости вчера в 17:40
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
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Кстовчанин Кирилл Цыганов победил в шоу «Танцы»

22-летний Кирилл Цыганов из города Кстово стал победителем шоу «Танцы», сообщает Starhit.
Время Н вчера в 07:03
Политика

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес

Волочкова и Джигурда стали парой

Волочкова и Джигурда стали парой Нежные объятия двух артистов выглядят провокационно.
Экспресс газета вчера в 12:40
Политика

В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда вчера в 07:15
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
Коммерсантъ 01:59
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Патенты DJI: что компания может выпустить в 2020?

3DNews 01:12
Футбол

Экс-полузащитник «Зенита»: Гинер уже не удивляет своими криками

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Игонин высказался о словах президента столичного ЦСКА Евгения Гинера про судейство.
Газета.Ru 02:28
Политика

Все избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана

ТАСС вчера в 20:59
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 20 декабря в 14:15
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Происшествия

СК сообщил о втором погибшем в ходе стрельбы на Лубянке

«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении.
RT на русском 20 декабря в 13:30
Авто

Обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки

В первых числах ноября концерн Mazda объявил старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 20 декабря в 22:21
Происшествия

В Сети появилось видео пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе.
РБК 01:26
Армия и оружие

В США рассказали о «сдерживании российской агрессии» у берегов Сирии

Взгляд.ру вчера в 11:18
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«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости вчера в 00:30
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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.
ТАСС Спорт вчера в 07:35
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Шоу-бизнес

Старшие дети проигнорировали день рождения Брэда Питта

18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Актер не стал закатывать шумную вечеринку.
ТВ Центр 19 декабря в 13:35
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Известия 01:40
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
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Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности

Кети уже познакомила избранника с дочкой. Деньгов, в свою очередь, помог певице подружиться со своими детьми от прошлых отношений.
7Дней.ру вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Телепрограмма вчера в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
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