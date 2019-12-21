Энергетика
Российская газетаМиллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
Читать в источнике
Оценить659
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Политика
Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту
«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
Политика
Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Борисова с самого начала была уверена, что анализ не выявит никаких следов наркотиков.
Футбол
Юрист Анчелотти отправился на встречу с руководством «Наполи»
Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти надеется в кратчайший срок расторгнуть контракт с клубом.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
1 января 2020 года вступят в силу 5 очень неприятных для российских автовладельцев законов.
Культура
Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
Общество
Синоптик оценил возможность снега в новогоднюю ночь в Северной столице
До самого Нового года в Петербурге будет осенняя погода; небольшой снег и температура от нуля до минус двух градусов ожидается 31 декабря.
Политика
Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт
Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Музыка
Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Специалисты назвали три продукта, которые могут предотвратить возникновение злокачественных новообразований в организме, передают argumenti.ru.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
По словам Иосифа Пригожина, угрозы от 67-летнего Владимира Фриске стали поступать после того, как он раскритиковал сестру Наталью Фриске за копирование образа погибшей родственницы.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали счета
По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Происшествия
Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Футбол
Губерниев ответил на слова Семина о «говорящем попугае»
Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину после слов о "говорящем попугае".
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» пополнит ВМФ РФ
В настоящее время на предприятии «Севмаш» продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвёртого поколения, а также идёт подготовка в передаче Военно-морскому флоту РФ атомной подлодки проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Религия
В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Игры
Стали известны системные требования ремейка Resident Evil 3
Помимо прочего Square Enix сегодня раскрыла минимальные системные требования Resident Evil 3 Remake, но о рекомендованных требованиях пока что ничего неизвестно.