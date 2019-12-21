Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаМиллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

Алексей Миллер подчеркнул, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. В пятницу, 20 декабря в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу.
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В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
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Французские военные ликвидировали 33 террориста в Мали, сообщило AFP со ссылкой на президента Франции Эмманюэля Макрона.
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Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы.
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В Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".
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