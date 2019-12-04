Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

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