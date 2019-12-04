Политика

RT на русскомRT на русскомМиллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Известия11:44

Миллер назвал предложенные Украиной тарифы на транзит газа «очень высокими»

Газета.Ru08:54

Украина заломила цены за транзит газа из России

Lenta.ru09:09

Миллер рассказал об условии Киева для подписания договора по транзиту

РИА Новости09:06

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

RT на русском08:57

«Газпром» обсуждает с Украиной тарифы на транзит газа

ТАСС09:35

Глава «Газпрома» рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Rambler News Service08:31
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Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru 09:36
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Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
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Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости 22:15
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM 14:47
Происшествия

В Забайкалье открыли центр для пострадавших в страшном ДТП

Авария, которая унесла жизни 19 пассажиров автобуса, слетевшего с моста в Сретенском районе Забайкальского края, послужила причиной, по которой в Сретенске создан единый консультационный центр по оформлению пакета документов на выплаты пострадавшим в ДТП.
REGNUM 23:22
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на обвинения Певцова

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Ruposters.ru 05:58
Футбол

«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru 16:32
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Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик

Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Российская газета 02 декабря в 05:07
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости 20:15
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда 02 декабря в 11:10
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Гаджеты

SoC Snapdragon 865 показала всю свою мощь в первом тесте

Вероятнее всего, количество ядер у новой платформы осталось неизменным, а вот сами ядра стали намного мощнее.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
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Лима рассказал, почему ушёл из «Динамо» в 2006 году спустя два месяца работы

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Российский миллиардер скончался после ДТП в Лондоне

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«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года

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Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000

3DNews вчера в 08:08
Кино

Опубликован первый трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На YouTube-канале James Bond 007 опубликовали первый трейлер боевика "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом в главной роли.
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На американской базе Перл Харбор произошла стрельба

Американский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на базе Перл Харбор.
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NASA показало скафандры для полета на Марс

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МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
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Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
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Стартовали продажи новых флагманов Honor

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В центре Москвы вводится штраф в размере 3000 рублей за парковку на газонах и площадках для спецтехники

В восьми дворах Центрального административного округа по просьбам местных жителей заработает программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы».
Эхо Москвы 22:32
Политика

Украинец заочно арестован в России за нападение на посольство в Киеве

Украинский гражданин Роман Рагозин, которого обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве, заочно арестован, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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В Саратове 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

Фото: ИА "Регион 64" В среду в Заводском районе Саратова в ДТП с автобусом пострадали 15 человек.
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