Энергетика

RT на русскомRT на русскомМиллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Читать в источнике
Комментировать1
Алексей Миллер
Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором... Вопросов достаточно много, в том числе вопросы, которые касаются тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьёзно значительно выше действующего тарифа.
— Алексей Миллер, российский экономистRambler News Service 08:31

Подробнее о событии

Миллер рассказал об условии Киева для подписания договора по транзиту

РИА Новости09:06

«Газпром» обсуждает с Украиной тарифы на транзит газа

ТАСС08:39

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

RT на русском08:57

Миллер назвал предложенные Украиной тарифы на транзит газа «очень высокими»

Газета.Ru08:54

Украина заломила цены за транзит газа из России

Lenta.ru09:09

Глава «Газпрома» рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Rambler News Service08:31

Украина предложила «Газпрому» очень высокие тарифы на транзит газа

News.ru09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Происшествия

Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Тульские новости 02:15
Общество

ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Коммерсантъ 04:01
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Политика

В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Lenta.ru 09:23
Происшествия

Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже выросло до 21

Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных.
РИА Новости 07:32
Наука

Ученые раскрыли секрет выживания при превращении Земли в ледяной шар

Учеными назван способ выжить при полном обледенении и превращении Земли в ледяной шар, об этом информирует Phys.org.
Ugpressa.ru вчера в 11:38
Политика

Германия вышлет двух российских дипломатов

1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Lenta.ru 09:15
Политика

Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Коммерсантъ 06:49
Общество

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
РБК 07:35
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус 02 декабря в 10:09
Авто

Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года

Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
Автоновости дня вчера в 22:26
Общество

Коллекторам в России окончательно запретят взыскивать долги по ЖКХ

Депутаты Госдумы намерены усовершенствовать закон, запрещающий продавать коллекторам долги жильцов.
Сусанин 02:35
Здоровье

Популярное в ЕС лекарство от диабета может быть опасно, сообщили СМИ

Популярный в Евросоюзе препарат от сахарного диабета может содержать опасные химические вещества, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
РИА Новости 07:42
Политика

Путин заявил о готовности России поддержать компромиссы по Косово

Россия поддержит возможные компромиссные решения косовского кризиса.
Известия 09:12
Экономика

Президент РФ утвердил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.
Народные новости вчера в 02:18
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело 07:50
Экономика

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Саминвестор 07:12
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Реальное время 07:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов живут в гостевом браке

Популярная телевизионная ведущая Ксения Собчак в личном микроблоге рассказала поклонникам о том, что живет со своим законным супругом Константином Богомоловым в "гостевом браке".
Bimru.ru вчера в 23:27
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском вчера в 03:09
Энергетика

WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году

Profinance.ru 02 декабря в 16:44
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 08:41
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета 05:12
Происшествия

Школу в Москве эвакуировали из-за анонимной угрозы взрыва

Газета.Ru 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное