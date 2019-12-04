Энергетика

RT на русскомRT на русскомМиллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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Алексей Миллер
Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором... Вопросов достаточно много, в том числе вопросы, которые касаются тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьёзно значительно выше действующего тарифа.
— Алексей Миллер, российский экономистRambler News Service 08:31

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