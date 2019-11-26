с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

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