Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определённые сроки.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательства препятствует продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости. По словам Миллера, смена украинского законодательства создает ряд технических проблем, мешающих подписанию соглашения о транзите.

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

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