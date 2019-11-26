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Газета.RuМиллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
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Но сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определённые сроки.
— Алексей Миллер, российский экономистRT на русском 10:47
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