Политика
РИА НовостиМиллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Позже, комментируя разговор с Путиным, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом.
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с чего всё началось
Заключению контракта о транзите газа через Украину мешают проблемы, которые возникли из-за того, что Киев решил перейти на европейское законодательство, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщается на сайте Кремля.РБК11:57
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