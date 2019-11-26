с чего всё началось

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Позже, комментируя разговор с Путиным, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом.

Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

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