Политика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Позже, комментируя разговор с Путиным, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом.
Читать в источнике
Комментировать191
с чего всё началось
Заключению контракта о транзите газа через Украину мешают проблемы, которые возникли из-за того, что Киев решил перейти на европейское законодательство, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК11:57

Подробнее о событии

Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа

РИА Новости14:16

Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа

RT на русском12:45

Миллер: Украине для транзита газа необходимо в сжатые сроки сертифицировать оператора ГТС

ТАСС08:59

Миллер назвал препятствие для транзита газа через Украину

Газета.Ru12:27

Миллер назвал препятствия для продолжения транзита газа через Украину

Интерфакс09:15

Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Вести.Ru09:07

Миллер объяснил затягивание подписания транзитного контракта с Украиной

Телеканал 360°12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Спорт

Колобков: WADA не услышало позицию наших экспертов

К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана.
Российская газета 10:16
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Политика

Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
РИА Новости 12:09
Киберспорт

Роман Дворянкин покинет Virtus.pro

Роман Дворянкин покинет пост генерального менеджера киберспортивного клуба Virtus.pro в январе 2020 года.
Dota2.ru 10:04
Кино

Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена

Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Kinonews.ru 15:33
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Правительство России обязало открыть подвалы домов для животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать продухи (отверстия для циркуляции воздуха) подвальных помещений многоквартирных домов открытыми, чтобы обеспечить проход бездомных животных.
РИА Новости 07:40
Политика

Папа Римский Франциск направил Владимиру Путину телеграмму

Папа Римский Франциск по традиции направил телеграммы лидерам тех стран, над которыми он пролетал на самолете, возвращаясь из апостольского визита в Таиланд и Японию.
REGNUM 14:14
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН вчера в 19:37
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания 11:10
Армия и оружие

В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных

В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Интерфакс 04:30
Происшествия

Адвокат историка Соколова заявил о его возможном переводе в Москву

Российская газета 01:47
Общество

Азовское море вернулось в свои берега без негативных последствий

В пресс-службе Краснодарского края заявили, что отлив прошел без каких-либо неприятных последствий.
Радио Комсомольская правда 08:28
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.
Газета.Ru вчера в 05:39
Происшествия

В Сочи из-за самоубийства девушки-следователя возбудили дело

Коммерсантъ 09:38
Шоу-бизнес

Сердючка в слезах сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»

Во вторниК, 26 ноября, стало известно о том, что певец Андрей Данилко покинул 10-й сезон украинского проекта "Х-Фактор".
Piter.tv 02:22
Политика

Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста

РИА Новости 13:28
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Шоу-бизнес

Голые ноги и короткая юбка. Асмус продолжит изменять Харламову на экране?

ВладТайм 14:00
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Хоккей

Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
RT на русском 01:59
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное