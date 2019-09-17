Энергетика
Newvz.ruМиллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
Шансы завершить прокладку газопровода «Северный поток-2» в срок, к 31 декабря 2019 года, все еще сохраняются, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, на данный момент завершено более 81% от общего объема работ.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Футбол
Мамаев может продолжить карьеру в «Динамо»
Вести.Ru 18:38
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 20:11
Происшествия
Найдено возможное место крушения корабля апостола Павла
Представители Института поиска и исследования Библии (BASE) заявили, что нашли якоря, которые якобы были сброшены с корабля апостола Павла на Мальте.
РИА Новости 10:30
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК 20:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
RT на русском 17:11
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа»
Победительница 6-го сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина сегодня, 19 сентября, вышла замуж.
Блокнот.ру вчера в 11:50
Происшествия
Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля
В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Армия и оружие
В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ
Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами.
News.ru вчера в 22:38
Футбол
«Свели к минимуму ошибки, связанные с нервами»
Столичные «железнодорожники» начали свой путь в Лиге чемпионов с победы. "Локомотив" обыграл на выезде немецкий "Байер" (2:1).
Известия 17:00
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Армия и оружие
Глава Калининградской области ответил на планы американского генерала
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал главнокомандующему ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяну учить историю и читать книги о России.
URA.Ru 03:43
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 19:13
Политика
В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
RT на русском 07:50
Политика
РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении
Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
Rambler News Service 15:21
Технологии
У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»
Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня 09:25
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод вчера в 06:02
Политика
«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа
В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Политика
Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) лишило Калифорнию части преимуществ на установление своих экологических стандартов для выхлопов автомобилей, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте агентства.
РИА Новости вчера в 10:05
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 18 сентября в 07:59
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 12:35