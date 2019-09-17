Энергетика

Newvz.ruNewvz.ruМиллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок

Шансы завершить прокладку газопровода «Северный поток-2» в срок, к 31 декабря 2019 года, все еще сохраняются, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, на данный момент завершено более 81% от общего объема работ.
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Интерфаксвчера в 11:24
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