Политика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
РИА Новости20 декабря в 15:58

Подробнее о событии

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

РИА Новостивчера в 12:35

Украина и Россия уже сегодня могут согласовать техническое соглашение по транзиту

Эхо Москвывчера в 09:30

«Газпром» раскрыл детали нового контракта на транзит газа через Украину

Rambler News Serviceвчера в 05:17

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной. Поставки продлили на 5 лет

Фонтанка.Рувчера в 06:40

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Комсомольская правдавчера в 06:08

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

RT на русскомвчера в 10:07

«Газпром» подпишет с Украиной межоператорское соглашение по газу

РБКвчера в 06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Здоровье

Красноярцам напомнили о правилах питания в мороз

Перед наступлением сильных морозов, которые ранее спрогнозировали синоптики, Роспотребнадзор решил напомнить жителям Красноярского края о правильном питании зимой.
Newslab.ru 00:26
Финансы

Рубль уверенно обновляет многомесячные максимумы против доллара и евро

Рубль ощутимо прибавляет против доллара и евро в пятницу, 20 декабря, на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.
BFM.ru 20 декабря в 08:28
Экономика

В ПФР рассказали, как индексируют пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Названы сроки переноса авиабазы США в Японии

ФАН 01:05
Происшествия

Огонь охватил завод нефтехимии в Уфе

Пожар на площади около 1,6 тыс. кв. м зафиксирован на территории "Опытного завода Нефтехимии" в Уфе, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 23:14
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия вчера в 08:17
Общество

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Общество

Как изменится уборка дорог в Челябинске с новым подрядчиком

Будет ужесточен контроль и за тем, как с последствиями снегопада справляются управляющие компании, потому что по этой работе также есть много жалоб.
Челябинск Сегодня вчера в 23:07
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона

Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
ТВ-Енисей вчера в 13:47
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

В день зимнего солнцестояния наше светило находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора.
РИА Новости 00:00
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Вести.Ru вчера в 17:40
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Автоновости дня 20 декабря в 04:37
Здоровье

Бокерия: россияне стали жить дольше благодаря прорыву в диагностике

Гипертония является самым опасным заболеванием сердечно-сосудистой системы, но благодаря прорыву в диагностике пациенты стали жить дольше, по словам почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.
News.ru 20 декабря в 09:29
Политика

В соглашение по газу не включили прямые поставки на Украину

Соглашение о транзите российского газа не включает в себя договоренности о прямых поставках топлива на Украину.
ГЛАС.RU вчера в 07:08
Космос

NASA представило концепт нового космического телескопа HabEx

N+1 19 декабря в 03:48
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант вчера в 08:48
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
Армия и оружие

В Польше американским F-35 предпочли российские МиГ-29

В Польше американским истребителям F-35 предпочли российские МиГ-29.
Что происходит 20 декабря в 10:28
Политика

В Польше отреагировали на слова Путина о Второй мировой войне

Во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что Советский Союз никак нельзя считать инициатором Второй Мировой Войны.
Комсомольская правда 20 декабря в 09:35
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Здоровье

Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

По словам специалиста, избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов.
RT на русском вчера в 23:05
Политика

В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции против трубопровода "Северный поток — 2" приняли в интересах Евросоюза, и многие европейские страны благодарят за них.
РИА Новости 00:23
Авто

Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X

На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
Tvoe-avto.com вчера в 11:27
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru вчера в 20:20
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском вчера в 11:08
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости 19 декабря в 07:03
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное