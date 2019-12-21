Политика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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с чего всё началось

Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
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Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

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Украина и Россия уже сегодня могут согласовать техническое соглашение по транзиту

Эхо Москвы09:30

«Газпром» раскрыл детали нового контракта на транзит газа через Украину

Rambler News Service05:17

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной. Поставки продлили на 5 лет

Фонтанка.Ру06:40

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Комсомольская правда06:08

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

RT на русском10:07

«Газпром» подпишет с Украиной межоператорское соглашение по газу

РБК06:16
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Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
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В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

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Как изменятся пенсии и пособия с 1 января 2020 года

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