Энергетика
МонаВистаМиллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа
В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.РИА Новостивчера в 15:58
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В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»
Комсомольская правда06:08
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Политика
Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
Политика
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Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
Политика
Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются «Дальневосточной ипотекой»
Власти Камчатки сделают все необходимое для реализации в регионе программы льготных кредитов для молодежи "Дальневосточная ипотека", возможности участия в ней интересуют большинство молодых камчатских семей, сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Армия и оружие
ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
Патрульный катер ВМС Ливии на востоке страны задержал гражданское судно с турецким экипажем под флагом Гренады в ливийских территориальных водах, сообщила пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.
Общество
В Финляндии соберут жир от рождественского окорока на переработку
В Финляндии открыли около 200 точек сбора рождественского жира, вытопленного в ходе приготовления окорока и прочих мясных блюд, которые готовят к празднику.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Кино
В России в прокат выходит финальный эпизод «Звездных войн»
Напомним, первая часть «Звездных войн» вышла в 1977 году. Режиссером ленты стал Джордж Лукас.
Кино
«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе
Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
Политика
Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить негативные настроения в отношении России в Евросоюзе.
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«Солярис» вновь выходит на большой экран
С 26 декабря зрители Тюмени смогут увидеть картину Андрея Тарковского «Солярис» на большом экране в кинотеатре "Синема парк" ТРЦ «Гудвин» (16+).
Кино
Из 68 кинофильмов с господдержкой за год окупились только 8
Кино
Названы десять худших фильмов 2019 года
Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Происшествия
Пять человек погибли в Лас-Вегасе в результате пожара в мотеле
Как минимум пять человек погибли и не менее 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в американском городе Лас-Вегас.
Происшествия
В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения
В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Кино
Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в индустрию звукозаписи
Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию "Грэмми" в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи.
Происшествия
В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
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Российских школьников накормили мясом с трупным ядом
Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.
Общество
Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной
Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Здоровье
The Paper (Китай): почему все больше россиян отправляются в Хэйхэ? Ответ прост – они лечат здесь зубы! (The Paper)
В последние годы в Хэйхэ, отделенный от России рекой, приезжает все больше россиян, чтобы вылечить зубы.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
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Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Здоровье
Нижегородская область хочет получить 10 млрд руб. на развитие медицины
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам пресс-конференции Владимира Путина сегодня, 19 декабря, сообщил о том, что регион направит около 10 млрд рублей на программу развития первичной медпомощи.