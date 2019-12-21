Энергетика

RT на русскомRT на русскомМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа. По его словам, объём транзита через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.
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Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Интерфакс12:45

«Газпром» назвал срок урегулирования судебных разбирательств с Украиной

Rambler News Service06:27

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

РБК10:27

В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

Комсомольская правда06:08

Миллер анонсировал соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Известия05:07

Миллер рассказал детали соглашения о транзите газа через Украину

РИА Новости12:35

История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24
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Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 14:11
Энергетика

Украинский премьер рассказал про подписание протокола о транзите газа

Победой назвал подписание протокола о транзите российского газа через украинскую ГТС премьер-министр Украины Алексей Гончарук 22 декабря у себя в Facebook.
Красная весна 15:18
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ 19 декабря в 16:10
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в школах в 2020 году начнется 25 мая.
Известия 15:36
Происшествия

В Берлине эвакуировали людей с рождественского рынка

Полиция Берлина сообщила, что с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.
RT на русском 15:28
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
RT на русском 11:40
Происшествия

В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Газета.Ru 15:15
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Ведомости вчера в 07:11
Происшествия

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
РБК 13:02
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Газета.Ru 15:10
Политика

Лавров рассказал о попытках Макрона изменить русофобский нарратив в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить негативные настроения в отношении России в Евросоюзе.
Известия 14:57
Происшествия

В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода

На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении служебных обязанностей.
Lenta.ru 10:33
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по развитию спиртовой отрасли, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
РИА Новости 11:15
Политика

В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

РИА Новости вчера в 11:08
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 12:41
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Футбол

АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры

«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Спорт-Экспресс 14:55
Общество

Кабмин РФ обсудит изменения процедуры рассмотрения патентных заявок

"Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности", — говорится в сообщении, без уточнения, какие именно новации могут быть рассмотрены.
ПРАЙМ 18 декабря в 16:16
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Tvoe-avto.com вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета, сообщил Telegrm-канал "Mash".
Piter.tv 07:12
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Армия и оружие

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о том, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту.
РЕН ТВ 18 декабря в 10:28
Кино

Названы десять худших фильмов 2019 года

Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Peterburg2.ru 15:13
Политика

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

Официальная Варшава настаивает на том, что СССР напал на Польшу в 1939 году, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, распространенном в субботу в связи с высказываниями президента России Владимира Путина.
РИА Новости 11:46
Экономика

В России подорожают коньяк и водка

С 1 января 2020 года в России подорожают водка, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.
Lenta.ru вчера в 13:18
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
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