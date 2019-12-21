Энергетика

RT на русскомRT на русскомМиллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа. По его словам, объём транзита через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд.
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В «Газпроме» рассказали о соглашениях с «Оператором ГТС Украины» и «Нафтогазом»

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Миллер рассказал детали соглашения о транзите газа через Украину

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«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу

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История международного арбитражного спора «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»

ТАСС06:24
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Стали известны детали контракта России и Украины по транзиту газа

Новый российско-украинский контракт предполагает транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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В закон о воинской службе внесли изменения

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