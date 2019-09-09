с чего всё началось

Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров стран, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер рассказал об условиях 25% скидки на газ для Украины

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян нашли волчанку и ревматоидный артрит Врач отправил Кардашьян на анализы, которые показали наличие антител к волчанке и ревматоидному артриту.

Финансы Биржи АТР закрылись в основном ростом на мерах центробанка Китая Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно положительной динамикой на фоне решений центробанка Китая по монетарной политике, свидетельствуют данные бирж.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Происшествия В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от противоправных действий представителей указанного медицинского центра, обратиться в кабинет № 440 следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону (343) 294-14-96.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Политика Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Здоровье В Омской области ввели карантин из-за двух опасных вирусных инфекций Согласно приказам Главного управления ветеринарии Омской области, ограничительные мероприятий в регионе вводятся на территории Москаленского и Исилькульского районов.

Политика В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.

Происшествия Четыре первоклассника получили ожоги в школе в Кузбассе Как сообщает "Комсомольская правда", первоклассники уронили на себя электрический чайник. Дети получили ожоги верхних и нижних конечностей.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика Православным россиянам захотели добавить еще один выходной Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».

Общество Россия оказалась в тройке мировых лидеров по числу самоубийств Россия оказалась на третьей строчке рейтинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по числу самоубийств.

Общество Подсчитано число трудоголиков в России Авторы опросили посетителей портала Роструда «Работа в России».

Политика Россияне раскрыли отношение к США и Европе Враждебными отношения между Россией и США назвали 11 процентов россиян, а между Россией и Европой — четыре процента опрошенных.

Технологии Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.