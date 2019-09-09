Политика
ТАССМиллер рассказал об условиях 25% скидки на газ для Украины
Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров стран, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
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с чего всё началось
«Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины»,— сказал господин Миллер (стенограмма опубликована на сайте Кремля).Коммерсантъвчера в 11:43
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